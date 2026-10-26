Speelgoedruil in Someren steunt Stichting ALS Nederland

Bij RUIL in Someren kun je tot en met 7 november duurzaam speelgoed ruilen. Hiermee steun je niet alleen het milieu, maar ook Stichting ALS Nederland.

Gevonden voor jou

Van 24 oktober tot en met 7 november organiseert RUIL in Someren een speelgoedruil. Naast kleding kun je nu ook speelgoed inleveren dat nog in goede staat is. Het evenement is een duurzame manier om speelgoed een tweede leven te geven en tegelijkertijd bij te dragen aan een goed doel.

Bij het inleveren van speelgoed ontvang je een kaart waarmee je punten kunt verdienen. Deze punten worden toegekend op basis van de waarde van het ingeleverde speelgoed. Met deze kaart kun je tijdens de reguliere openingstijden van RUIL nieuw speelgoed uitkiezen. De openingsdagen zijn maandag, woensdag, donderdag en zaterdag.

Goede doelen en feestdagen

De opbrengst van de speelgoedruil gaat deels naar Stichting ALS Nederland. Heb je niets te ruilen? Op zaterdag 7 november wordt het overgebleven speelgoed verkocht, waarbij de volledige opbrengst naar het goede doel gaat. Dit maakt het evenement niet alleen duurzaam, maar ook maatschappelijk betrokken.

De speelgoedruil biedt bovendien een uitkomst voor de feestdagen. Je kunt een frisse voorraad speelgoed cadeau doen zonder de kosten van nieuw speelgoed. Zo maak je kinderen blij en spaar je tegelijkertijd je portemonnee.