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Voetganger aangereden door auto in Heesch

Aangepast
De hulpdiensten en betrokken auto zijn aan de kant gegaan zodat het verkeer door kon (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).
De hulpdiensten en betrokken auto zijn aan de kant gegaan zodat het verkeer door kon (foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink).

Een voetganger is maandagmiddag aangereden door een auto aan de Hoogstraat in Heesch. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe het precies mis kon gaan, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde iets voor half vijf. De voetganger is in de ambulance geholpen, waarna de ambulance, politiewagen en betrokken auto de parkeerplaats bij het gemeentehuis op zijn gereden, zodat het verkeer op de Hoogstraat door kon rijden.

De voetganger is vervolgens zonder hoge spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep lichte schade op aan de voorkant.

Hoe het mis kon gaan, is niet duidelijk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Hoe het mis kon gaan, is niet duidelijk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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