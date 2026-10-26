Voetganger aangereden door auto in Heesch

Een voetganger is maandagmiddag aangereden door een auto aan de Hoogstraat in Heesch. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

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Hoe het precies mis kon gaan, is niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde iets voor half vijf. De voetganger is in de ambulance geholpen, waarna de ambulance, politiewagen en betrokken auto de parkeerplaats bij het gemeentehuis op zijn gereden, zodat het verkeer op de Hoogstraat door kon rijden.

De voetganger is vervolgens zonder hoge spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep lichte schade op aan de voorkant.