Stroomstoring in Mill, oorzaak onbekend

In Mill, gemeente Land van Cuijk, is sinds vanmiddag een stroomstoring. De storing begon rond half zes en duurt naar verwachting tot half negen vanavond. Hoeveel adressen zijn getroffen, is nog niet duidelijk.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Mill. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. Volgens de planning wordt de storing rond half negen vanavond verholpen.

Het postcodegebied dat door de storing is getroffen, is 5451. De storing begon vandaag om vijf uur en drieëntwintig minuten.