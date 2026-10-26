Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring in Mill, oorzaak onbekend

In Mill, gemeente Land van Cuijk, is sinds vanmiddag een stroomstoring. De storing begon rond half zes en duurt naar verwachting tot half negen vanavond. Hoeveel adressen zijn getroffen, is nog niet duidelijk.

Gevonden voor jou

De netbeheerder is bezig met het oplossen van de stroomstoring in Mill. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is. Volgens de planning wordt de storing rond half negen vanavond verholpen.

Het postcodegebied dat door de storing is getroffen, is 5451. De storing begon vandaag om vijf uur en drieëntwintig minuten.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.