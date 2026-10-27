Geen ouderwetse klemmen meer om ratten te vangen in Geldrop-Mierlo

Ratten op straat, in de tuin en dat gewoon overdag. Daar hebben inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo al een tijd last van. De dieren zijn lastig te bestrijden op de ouderwetse manier. Daarom is de gemeente met een nieuwe oplossing gekomen: de SmarTrap.

Lieke van Bedaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Tussen het gras is het bijna niet te zien: een zwarte kunststof doos. Dat is de SmarTrap. Sinds de zomer is de gemeente bezig om de vallen te plaatsen. In totaal zijn er nu twaalf ingezet in Geldrop-Mierlo. Op de hotspots waar veel meldingen zijn van ratten worden de vallen geplaatst. De val

Om de beesten te lokken zit er een trapje op de rattenval waar eten op ligt. Ratten zijn wantrouwend en klimmen niet zomaar via het trapje de val in. Daarom moeten de dieren eerst even snuffelen rondom de nieuwe voerplek. "Dat duur twee à drie weken", vertelt Gerard Broeren, die zich namens de gemeente bezighoudt met het bestrijden van de plaagdieren. Als de rat gewend is en erin klimt, moet het dier zich een weg banen door een aantal sluisjes en klepjes. “Er wordt dan gekeken hoeveel ratten eropaf komen”, gaat Broeren verder. Als er genoeg activiteit is, gaat het systeem over op vangen. “In de val zit een klep die opengaat. De rat valt in een vloeistof en gaat dood."

De SmarTrap met trap naar boven