Geen ouderwetse klemmen meer om ratten te vangen in Geldrop-Mierlo
Ratten op straat, in de tuin en dat gewoon overdag. Daar hebben inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo al een tijd last van. De dieren zijn lastig te bestrijden op de ouderwetse manier. Daarom is de gemeente met een nieuwe oplossing gekomen: de SmarTrap.
Tussen het gras is het bijna niet te zien: een zwarte kunststof doos. Dat is de SmarTrap. Sinds de zomer is de gemeente bezig om de vallen te plaatsen. In totaal zijn er nu twaalf ingezet in Geldrop-Mierlo. Op de hotspots waar veel meldingen zijn van ratten worden de vallen geplaatst.
De val
Om de beesten te lokken zit er een trapje op de rattenval waar eten op ligt. Ratten zijn wantrouwend en klimmen niet zomaar via het trapje de val in. Daarom moeten de dieren eerst even snuffelen rondom de nieuwe voerplek. "Dat duur twee à drie weken", vertelt Gerard Broeren, die zich namens de gemeente bezighoudt met het bestrijden van de plaagdieren.
Als de rat gewend is en erin klimt, moet het dier zich een weg banen door een aantal sluisjes en klepjes. “Er wordt dan gekeken hoeveel ratten eropaf komen”, gaat Broeren verder. Als er genoeg activiteit is, gaat het systeem over op vangen. “In de val zit een klep die opengaat. De rat valt in een vloeistof en gaat dood."
Veel meldingen
Tot nu toe zijn er zestien ratten in de SmarTrap gevangen. Of het daarmee effect heeft, is volgens Broeren nog te vroeg om te zeggen. "We zitten nog in een proefperiode." Wel helpt het volgens hem dat inwoners zelf meldingen kunnen maken als ze een rat zien. De gemeente maakt gebruik van de BuitenBeter- app. “Het aantal meldingen staat nu op 167”, meldt Broeren.
Voorheen stuurde de gmeente naar elke melding een bestrijdingsbedrijf. Dat bleek niet het gewenste effect te hebben. “De meldingen namen niet af, de overlast nam juist toe”, vertelt Broeren.
Dat komt volgens hem ook omdat ratten hele slimme dieren zijn. Ze geven twee stoffen af als ze ergens zijn. “De ene stof geeft het signaal ‘het is hier niet pluis’ dat is wat we merkten bij de klemmen. De andere stof geeft aan ‘het is hier fantastisch’.” Broeren denkt dat de ratten het laatste bij deze val zullen zeggen. “Er is hier eten en dat maakt het goed.”
Campagne
De overlast van ratten zou komen doordat er veel afval niet wordt opgeruimd. “Er is eten, drinken en schuilplekken. Meer heeft een rat niet nodig.” Een schonere straat helpt enorm en daarom heeft de gemeente de campagne ‘Geef de rat geen reden om te blijven’ opgezet om samen met inwoners het probleem aan te pakken.
Daarin vraagt de gemeente inwoners om de overlast te voorkomen door voedselbronnen weg te halen én het te melden in de app als er een rat wordt gezien. Zij plaatsen dan SmarTraps op de hotspots.