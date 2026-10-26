Nieuwe brandblusvoorziening in ’s Gravenmoer

In ’s Gravenmoer is gestart met de aanleg van een nieuwe brandblusvoorziening. Op de parkeerplaats bij Kindcentrum ’s Gravenmoer wordt een brandput van bijna 40 meter diep geboord. De werkzaamheden begonnen op 26 oktober en duren ongeveer een week.

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De nieuwe brandblusvoorziening moet ervoor zorgen dat de brandweer bij een brand snel grondwater kan oppompen. Dit gebeurt via een ondergrondse brandput die speciaal voor dit doel wordt aangelegd.

Bij het boren van de brandput is water nodig. Dit wordt afgetapt van de waterleiding aan de Wielstraat. Om dit mogelijk te maken, is een tijdelijke leiding aangelegd tussen de Wielstraat en de parkeerplaats bij het kindcentrum.

Werkterrein afgezet

Tijdens de werkzaamheden is een deel van de parkeerplaats bij Kindcentrum ’s Gravenmoer afgezet. Dit gebied dient als werkterrein voor de aanleg van de brandput.

De werkzaamheden begonnen op 26 oktober en duren naar verwachting één week. Daarna moet de brandblusvoorziening klaar zijn voor gebruik.