Workshop in Oirschot helpt bij solliciteren

Op woensdag 4 november organiseert Werkcentrum Zuidoost-Brabant een gratis workshop in Oirschot. De bijeenkomst, bedoeld voor werkzoekenden, biedt hulp bij het vinden van vacatures, het opstellen van een cv en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken.

Gevonden voor jou

De workshop ‘Solliciteren kun je leren’ vindt plaats in Wijzer Oirschot, ook bekend als De Stoelendans, en duurt van één tot twee uur ’s middags. Het evenement is speciaal gericht op mensen die moeite hebben met solliciteren of die maar geen uitnodiging krijgen voor een gesprek.

Tijdens de workshop leren deelnemers onder andere hoe ze kansen op de arbeidsmarkt kunnen herkennen, waar ze geschikte vacatures vinden en hoe ze een cv en motivatiebrief kunnen maken die opvallen. Ook komen veelgemaakte fouten aan bod, zodat werkzoekenden deze kunnen vermijden.

Gratis deelname

Deelname aan de workshop is helemaal gratis, maar aanmelden is wel nodig. Dit kan via de website van Werkcentrum Zuidoost-Brabant of per e-mail. De organisatie hoopt met deze bijeenkomst werkzoekenden een stap dichter bij een nieuwe baan te brengen.