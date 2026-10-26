Gemeente Oirschot wil mantelzorgers beter ondersteunen

De gemeente Oirschot vraagt mantelzorgers in november om hun ervaringen en wensen te delen. Dit helpt bij het verbeteren van de ondersteuning voor mantelzorgers in de regio.

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De gemeente Oirschot wil het aanbod voor mantelzorgers uitbreiden en zoekt daarbij naar hun eigen ideeën en behoeften. Mantelzorgers nemen vaak veel zorg uit handen en besteden veel tijd en energie aan de mensen om hen heen. Om hen beter te ondersteunen, nodigt de gemeente hen uit om in november hun ervaringen, wensen en suggesties te delen.

Mantelzorgers in Oirschot kunnen op verschillende manieren hun verhaal delen. Dit kan bijvoorbeeld via een brief, kaart, foto, filmpje, tekening of een andere creatieve vorm. Alle bijdragen worden meegenomen in het proces om de mantelzorgondersteuning te verbeteren. Iedere inzender ontvangt een reactie van de gemeente.

Bijdragen tot eind november

De gemeente benadrukt dat alle bijdragen uiterlijk op 30 november om vijf uur ’s middags moeten worden ingeleverd. Dit kan per e-mail of door ze af te geven bij het gemeentehuis in Oirschot. Het doel is om samen te zorgen voor ondersteuning die echt aansluit bij de behoeften van mantelzorgers.

De actie vindt plaats in samenwerking met WIJzer Oirschot en maakt deel uit van de maand van de mantelzorger. De gemeente hoopt op een brede deelname, zodat de hulp voor mantelzorgers in de regio verder kan worden ontwikkeld.