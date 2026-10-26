Oirschot straalt weer tijdens GLOW in november

Het historische centrum van Oirschot verandert van 7 tot en met 14 november in een sfeervol lichtkunstfestival. Onder het thema CONNECT brengen lichtkunstwerken, verhalen en muziek de straten en gebouwen acht avonden lang tot leven.

Gevonden voor jou

GLOW Oirschot staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. Het evenement verbindt jong en oud, kunst en cultuur, en mensen met hun omgeving. Het thema komt tot uiting in een nieuwe wandelroute langs lichtkunstwerken en bijzondere verhalen. Bewoners van Sint Joris hebben een speciale bijdrage geleverd, met hun verhalen die in een kunstwerk op de Sint Joriskerk worden verwerkt.

De route biedt bezoekers de kans om de mooiste plekken van het historische centrum te ontdekken. Kinderen uit Oirschot hebben ook meegewerkt aan een kunstproject, wat een unieke samenwerking tussen generaties laat zien. Het evenement benadrukt de creatieve talenten uit de gemeente, zoals Maartje Meerman en Remko Kühne. Daarnaast zijn de glas-in-loodramen van Marc Mulders een inspiratiebron voor een indrukwekkend lichtkunstwerk.

Meer te beleven

Naast de lichtkunst zijn er optredens van livemuziek, speciale rondleidingen voor kinderen en een begeleide tour met ’t Uitstapje. Deze avondritten door Oirschot geven bezoekers een unieke kijk op het evenement. GLOW is niet alleen een visuele ervaring, maar ook een moment om samen te komen en de verhalen van de gemeenschap te delen.

Het festival is gratis toegankelijk en vindt dagelijks plaats van 18.30 tot 22.00 uur. Het brengt de bijzondere geschiedenis en cultuur van Oirschot in een nieuw licht. GLOW laat zien hoe kunst en licht de verbinding tussen mensen kunnen versterken.