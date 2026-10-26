Bestuurder wordt onwel en botst tegen vangrail op N324 bij Reek

Een bestuurder van een auto is maandagmiddag onwel geworden en tegen de vangrail gebotst op de N324 bij Reek. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde iets voor vijf uur in de richting van Schaijk. Een ambulance, de politie en een weginspecteur kwamen er op af. De auto is licht beschadigd geraakt aan de voorkant en is weggehaald door een bergingsbedrijf. De vangrail is verbogen door de klap. Of deze vervangen moet worden, is nog niet duidelijk.

De weg was korte tijd afgesloten voor verkeer. Nadat de auto was geborgen, hebben de hulpdiensten hun voertuigen naar het naastgelegen fietspad verplaatst waardoor verkeer weer door kon rijden.