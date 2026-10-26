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Bestuurder wordt onwel en botst tegen vangrail op N324 bij Reek

Aangepast
Het ongeluk gebeurde op de N324 bij Reek (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Het ongeluk gebeurde op de N324 bij Reek (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Een bestuurder van een auto is maandagmiddag onwel geworden en tegen de vangrail gebotst op de N324 bij Reek. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde iets voor vijf uur in de richting van Schaijk. Een ambulance, de politie en een weginspecteur kwamen er op af. De auto is licht beschadigd geraakt aan de voorkant en is weggehaald door een bergingsbedrijf. De vangrail is verbogen door de klap. Of deze vervangen moet worden, is nog niet duidelijk.

De weg was korte tijd afgesloten voor verkeer. Nadat de auto was geborgen, hebben de hulpdiensten hun voertuigen naar het naastgelegen fietspad verplaatst waardoor verkeer weer door kon rijden.

De vangrail is verbogen door de klap (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De vangrail is verbogen door de klap (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto raakte licht beschadigd aan de voorkant (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
De auto raakte licht beschadigd aan de voorkant (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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