Boxtel vraagt inwoners naar opvang asielzoekers

Vanaf 27 oktober ontvangt iedereen in Boxtel een uitnodiging voor een online raadpleging over de mogelijke opvang van asielzoekers. De gemeente wil graag weten wat inwoners belangrijk vinden voordat hierover besluiten worden genomen. Boxtel vangt momenteel geen asielzoekers op, maar dat kan veranderen bij nieuwe landelijke afspraken.

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De gemeente Boxtel wil inzicht krijgen in de ideeën en aandachtspunten van haar inwoners over het opvangen van asielzoekers. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals mogelijke locaties, de leefbaarheid in buurten en het samenleven met vluchtelingen. De resultaten van de raadpleging worden meegenomen in toekomstige besluiten.

Vanaf 27 oktober wordt een uitnodigingsbrief verspreid onder alle huishoudens in Boxtel. Niet iedereen ontvangt de brief op dezelfde dag. In de brief staat een persoonlijke code waarmee het gezinslid dat als eerste jarig is en minimaal zestien jaar oud is, kan deelnemen. Andere huisgenoten kunnen via een open vragenlijst meedoen. Alle deelnemers beantwoorden dezelfde vragen.

Vragenlijst invullen

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. De raadpleging loopt tot en met 22 november. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Populytics. De gemeente benadrukt dat alle antwoorden anoniem worden verwerkt.

Boxtel vangt op dit moment geen asielzoekers op, maar de kans is groot dat de gemeente bij nieuwe afspraken van de Rijksoverheid wel opvang moet gaan regelen. Het gaat om mensen die naar Nederland zijn gevlucht en nog wachten op een besluit over hun verblijfsvergunning.