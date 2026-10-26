NAC is eindelijk baas in eigen huis: trainingscomplex officieel gekocht

NAC is vanaf maandag officieel eigenaar van het trainingscomplex in Zundert. De Bredase voetbalclub heeft de aankoop van het terrein aan de Rustenburgstraat afgerond. Met de aankoop krijgt de club voor het eerst volledige zeggenschap over de plek waar het eerste elftal al zeventien jaar traint.

Omroep Brabant meldde drie weken geleden al dat NAC op het punt stond het trainingscomplex te kopen. Maandag vond dan ook de notariële overdracht plaats. Daarmee komt een einde aan de jarenlange huurconstructie met de familie Braspenning, die naast het trainingscomplex woont.

NAC huurde het terrein sinds 2009 van de familie. In januari werd die huurovereenkomst nog automatisch met vijf jaar verlengd. Volgens bronnen van Omroep Brabant is met de aankoop en renovatie ongeveer 1,9 miljoen euro gemoeid. De club zou daarbij hulp krijgen van een externe financier. NAC wil die naam en ook de hoogte van het aankoopbedrag niet prijsgeven.

Ruimte voor uitbreiding

Het trainingscomplex beslaat ongeveer 50.000 vierkante meter. Momenteel beschikt NAC over drie trainingsvelden, maar op het terrein is ruimte om dat aantal uit te breiden naar vijf. Ook wil de club de overige faciliteiten de komende jaren verbeteren.