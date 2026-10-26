NAC is eindelijk baas in eigen huis: trainingscomplex officieel gekocht
NAC is vanaf maandag officieel eigenaar van het trainingscomplex in Zundert. De Bredase voetbalclub heeft de aankoop van het terrein aan de Rustenburgstraat afgerond. Met de aankoop krijgt de club voor het eerst volledige zeggenschap over de plek waar het eerste elftal al zeventien jaar traint.
Omroep Brabant meldde drie weken geleden al dat NAC op het punt stond het trainingscomplex te kopen. Maandag vond dan ook de notariële overdracht plaats. Daarmee komt een einde aan de jarenlange huurconstructie met de familie Braspenning, die naast het trainingscomplex woont.
NAC huurde het terrein sinds 2009 van de familie. In januari werd die huurovereenkomst nog automatisch met vijf jaar verlengd. Volgens bronnen van Omroep Brabant is met de aankoop en renovatie ongeveer 1,9 miljoen euro gemoeid. De club zou daarbij hulp krijgen van een externe financier. NAC wil die naam en ook de hoogte van het aankoopbedrag niet prijsgeven.
Ruimte voor uitbreiding
Het trainingscomplex beslaat ongeveer 50.000 vierkante meter. Momenteel beschikt NAC over drie trainingsvelden, maar op het terrein is ruimte om dat aantal uit te breiden naar vijf. Ook wil de club de overige faciliteiten de komende jaren verbeteren.
"Met de aankoop krijgt NAC de mogelijkheid om haar langetermijnvisie voor de trainingslocatie verder te ontwikkelen en zelfstandig keuzes te maken over de nodige investeringen", zegt algemeen directeur Remco Oversier.
De aankoop past binnen het strategische plan 'NAC 2030'. De club wil op zoveel mogelijk gebieden baas in eigen huis worden. Eerder kreeg NAC via een erfpachtconstructie al het Rat Verlegh Stadion in eigen beheer.
Met de verbeteringen in Zundert wil NAC toewerken naar trainingsfaciliteiten die passen bij een club die zich structureel in de Eredivisie wil handhaven.
'Steen voor steen opgebouwd'
Voor de familie Braspenning betekent de verkoop het einde van een lange periode als eigenaar. Jan Braspenning kijkt met trots terug. "We hebben dit complex door de jaren heen steen voor steen opgebouwd en met veel liefde onderhouden. We voelen ons zeer vereerd dat het nu wordt overgedragen aan NAC."
Helemaal afscheid nemen doet de familie niet. Volgens Braspenning blijft de familie achter de schermen en langs de zijlijn betrokken bij de toekomstplannen van NAC in Zundert.