Van goedgevulde spaarpot tot miljoenenhuis: hier wonen de meeste miljonairs

Een goedgevulde bankrekening, een duur huis of een eigen bedrijf: in Vught en Zundert hebben relatief veel huishoudens een vermogen van minstens een miljoen euro. Zij zijn daarmee de koplopers in Brabant. Tilburg bungelt net als vorig jaar onderaan de lijst.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Wie in Vught of Zundert woont, heeft een grote kans op een miljonair als buurman. In beide gemeenten heeft 16,2 procent van de huishoudens een vermogen van minstens een miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook op andere plekken in Brabant is de bankrekening goed gevoeld. Net als in de rest van Nederland, is het aantal miljonairshuishoudens verder gegroeid. Op 1 januari 2025 waren het er ruim 81.000 meer dan een jaar eerder.

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