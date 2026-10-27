Van goedgevulde spaarpot tot miljoenenhuis: hier wonen de meeste miljonairs
Een goedgevulde bankrekening, een duur huis of een eigen bedrijf: in Vught en Zundert hebben relatief veel huishoudens een vermogen van minstens een miljoen euro. Zij zijn daarmee de koplopers in Brabant. Tilburg bungelt net als vorig jaar onderaan de lijst.
Wie in Vught of Zundert woont, heeft een grote kans op een miljonair als buurman. In beide gemeenten heeft 16,2 procent van de huishoudens een vermogen van minstens een miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Ook op andere plekken in Brabant is de bankrekening goed gevoeld. Net als in de rest van Nederland, is het aantal miljonairshuishoudens verder gegroeid. Op 1 januari 2025 waren het er ruim 81.000 meer dan een jaar eerder.
Het doorsneevermogen van een miljonairshuishouden is 1,5 miljoen euro. Een miljoen op de bank hebben hoeft niet. Dat vermogen zit niet alleen in spaargeld, maar bijvoorbeeld ook in een eigen huis of een onderneming.
Tilburg
Alphen-Chaam had vorig jaar nog de best gevulde spaarvarkens met 13 procent van de huishoudens dat een vermogen van minstens een miljoen euro heeft. Dit jaar is het 15,4 procent, iets minder dus dan Vught en Zundert.
Waalre volgt met 15,2 procent. Ook in Oirschot (14,2 procent), Heeze-Leende (14 procent), Oisterwijk (13,6 procent), Hilvarenbeek (13,3 procent) en Nuenen, Gerwen en Nederwetten (13,1 procent) wonen relatief veel miljonairs.
Gemeenten met veel minder miljonairshuishoudens kun je vinden in de grotere Brabantse steden. Tilburg staat onderaan de lijst. 'Slechts' 3,3 procent van de huishoudens heeft een vermogen van minstens een miljoen euro. Ook in Helmond (4 procent), Bergen op Zoom (4,1 procent), Roosendaal (4,3 procent) en Eindhoven (4,5 procent) zijn de portemonnees minder gevuld.