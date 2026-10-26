Boekel sluit zich aan bij Uniek Sporten

Inwoners van Boekel met een beperking krijgen per direct meer hulp bij het vinden van passende sport- en beweegactiviteiten. De gemeente heeft zich aangesloten bij Uniek Sporten Noordoost-Brabant, een regionaal netwerk dat ondersteuning biedt.

Gevonden voor jou

De samenwerking tussen Boekel en Uniek Sporten is afgelopen donderdag officieel bekrachtigd door wethouder Robin Gruijters, Bernadet Schutter, regiocoördinator van Uniek Sporten, en Luuk van der Zanden van Stichting Kwiek. Hiermee wordt het voor inwoners eenvoudiger om sportmogelijkheden te vinden, zowel binnen als buiten de gemeente.

Stichting Kwiek blijft het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Boekel met vragen over sport en bewegen. Door de samenwerking kan Kwiek extra hulp bieden, zoals advies over geschikte activiteiten, financiële ondersteuning of sporthulpmiddelen. Bovendien wordt gekeken naar mogelijkheden in omliggende gemeenten.

Ook hulp voor verenigingen

Niet alleen inwoners, maar ook sportverenigingen in Boekel profiteren van de samenwerking. Zij kunnen advies en begeleiding krijgen om hun aanbod toegankelijker te maken. Daarnaast biedt het regionale netwerk praktijkvoorbeelden en ondersteuning van een beweegcoach.

Verbonden met de regio

Boekel sluit zich aan bij een groter netwerk waarin ook Bernheze, Land van Cuijk, Maashorst en Oss actief zijn. Deze samenwerking maakt het mogelijk om lokaal aanbod te koppelen aan regionale opties. Zo wordt het makkelijker om voor iedereen een passende sport- of beweegactiviteit te vinden.