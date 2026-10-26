Bustijden veranderen en familie spreekt Coen K. toe: dit heb je gemist

Van de dienstregeling van de Bravo-bussen die compleet op de schop gaat tot Coen K. uit Uden die terechtstond voor de dood van zijn vriendin Jessica Brants (38) uit Vlijmen. Er gebeurde deze maandag weer een hoop in de provincie. Dit zijn de vier verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

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In Lage Mierde staat een langgevelboerderij met rieten kap te koop die eruitziet als een negentiende-eeuws monument, maar die is pas in 2022 gebouwd door Carol en Peter. Het stel kon niet vinden wat ze zochten en besloot daarom zelf een authentieke boerderij te bouwen, compleet met modern comfort zoals zonnepanelen en warmtepomp. Het huis staat nu voor 1,6 miljoen euro te koop omdat het stel kleiner wil gaan wonen. Lees hier het hele verhaal.

PRO-leider Jesse Klaver uit Roosendaal staat er goed voor in de peilingen met ongeveer dertig zetels, maar hoopt toch niet op nieuwe verkiezingen. "Dan duurt het nóg langer voordat een regering plannen voor het land kan maken", zegt hij in talkshow VRIJDAG. Klaver maakt zich zorgen over het lage vertrouwen in de politiek (25 procent) en wijst op de problemen met nepnieuws op sociale media. Check het hier.

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Coen K. (36) uit Uden staat terecht voor het doodschoppen van zijn vriendin Jessica Brants (38) uit Vlijmen. De familie sprak hem vandaag toe in de rechtbank: "Waarom ging je maar door?", vroeg Jessica's moeder. Uit WhatsAppgesprekken blijkt dat Jessica bang was voor Coen en dat de relatie onstuimig was. Het driejarige dochtertje van Jessica hoorde alles vanuit haar bedje. Hier lees je het hele verhaal.

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De dienstregeling van de Bravo-bussen in Noordoost- en Midden-Brabant gaat vrijwel helemaal op de schop. Op 13 december krijgen de meeste bussen nieuwe routes, tijden en lijnnummers. Volgens vervoerder Arriva komt er een forse uitbreiding van het aantal ritten, betere overstapmogelijkheden en kortere reistijden. Lees het verhaal hier.