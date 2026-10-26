NAC neemt trainingscomplex in Zundert over

NAC heeft het trainingscomplex in Zundert gekocht van de familie Braspenning. Het terrein van 50.000 vierkante meter wordt niet langer gehuurd, maar komt volledig in handen van de club.

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Het trainingscomplex in Zundert, waar NAC al jaren gebruik van maakt, is vanaf nu eigendom van de club. Het terrein werd tot nu toe gehuurd van de familie Braspenning, maar na langdurige samenwerking is besloten tot verkoop. Het complex biedt ruimte voor drie tot vijf voetbalvelden.

Deze aankoop is een belangrijke stap in het plan ‘NAC 2030’, waarmee de club haar langetermijnambities verder wil vormgeven. Door het complex in eigen beheer te nemen, krijgt NAC meer vrijheid om te investeren in faciliteiten en het terrein verder te ontwikkelen. Zo is er ruimte om het aantal voetbalvelden uit te breiden van drie naar vijf.

Investeringen en ambities

NAC heeft eerder al het Rat Verlegh Stadion via een erfpachtconstructie in eigen beheer genomen en geïnvesteerd in een nieuwe grasmat. De club wil met het trainingscomplex in Zundert toewerken naar voorzieningen die aansluiten bij het stabiele Eredivisie-niveau dat NAC op lange termijn nastreeft.

De aankoop wordt gezien als een waardevolle investering voor de toekomst. Naast uitbreiding van de velden wil NAC de sportieve ambities van de club verder ondersteunen door het verbeteren van de faciliteiten op het terrein.

Dank aan familie Braspenning

De familie Braspenning, eigenaar van het complex, heeft de verkoop mogelijk gemaakt dankzij een goede verstandhouding met de club. De familie heeft het terrein jarenlang onderhouden en opgebouwd. NAC spreekt haar waardering uit voor deze samenwerking en benadrukt de constructieve rol van de familie in het proces.

Ook de familie Braspenning blijft betrokken bij de toekomstplannen van NAC in Zundert. Zij geven aan trots te zijn op de overdracht en willen de club blijven ondersteunen waar mogelijk.