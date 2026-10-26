PSV Vrouwen tegen Frankfurt in UEFA Europa Cup

PSV Vrouwen speelt woensdagavond in Eindhoven tegen Eintracht Frankfurt. Dit duel in de achtste finale van de UEFA Women’s Europa Cup vindt plaats in TenCate Stadion De Herdgang. De return wordt op 11 november in Duitsland gespeeld.

Gevonden voor jou

De wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt is een herhaling van de achtste finale van vorig seizoen. Toen verloor PSV beide duels: in Eindhoven met 1-2 en in Duitsland met 3-1. Liz Rijsbergen scoorde destijds voor PSV in de return, maar Frankfurt wist de wedstrijd nog te keren.

Dit jaar krijgt PSV de kans om revanche te nemen. Het eerste duel begint woensdag om zes uur ’s avonds in Eindhoven. De winnaar van deze tweestrijd plaatst zich voor de kwartfinale van de UEFA Women’s Europa Cup en speelt daarin tegen Real Sociedad of Fenerbahçe.

Succes zonder tegendoelpunten



PSV bereikte de achtste finale door Fortuna Hjørring te verslaan. In Eindhoven won de ploeg met 1-0 en in de return bleef het 0-0. Liz Rijsbergen speelt dit seizoen opnieuw een grote rol met dertien doelpunten en zes assists in twaalf wedstrijden. Ook Chimera Ripa draagt bij met zes treffers.

Stand in de competitie



PSV Vrouwen staat momenteel derde in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie met zestien punten. Vorige week won de ploeg overtuigend met 4-1 van Ajax in Amsterdam, maar incasseerde voor het eerst in vijf wedstrijden een tegendoelpunt. Eintracht Frankfurt staat eveneens derde in de Bundesliga. In de laatste drie wedstrijden won de Duitse ploeg van Stuttgart, speelde ze gelijk tegen Bayer Leverkusen en verloor ze van Bayern München.

Het belooft een spannende avond te worden in Eindhoven. Met een overwinning kan PSV een stap dichterbij Europese glorie zetten.