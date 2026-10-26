Succes voor Soo Bak-Gi bij Taekwondo-toernooi in Almere

Het Taekwondo-team Soo Bak-Gi uit Someren-Eind heeft afgelopen zaterdag medailles gewonnen tijdens The Battle of the Lowlands in Almere. Met sterke tegenstanders uit onder meer Australië, Duitsland en België kwamen acht deelnemers in actie. Meerdere teamleden vielen in de prijzen.

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Indy Eilers won een gouden medaille bij het onderdeel sparren. Lucas van Dijk behaalde goud bij de tuls, een discipline waarbij deelnemers een reeks bewegingen uitvoeren. Damon Bakker zorgde voor een derde gouden medaille bij het sparren. Naast deze gouden prestaties won Lucas van Dijk ook zilver, terwijl Tim Heijligers, Stacey Swaanen en Indy Eilers elk een bronzen medaille mee naar huis namen.

Het internationale toernooi, dat plaatsvond in Almere, kende een brede deelname met teams uit landen als Australië, Duitsland, Ierland, Zwitserland en België. Soo Bak-Gi eindigde op de achttiende plaats in de medaillespiegel, waarin 43 teams waren opgenomen.

De lange wedstrijddag werd door het team als succesvol ervaren. De deelnemers blonken uit in sportiviteit en samenwerking. Ook de coaches, scheidsrechters en supporters speelden een belangrijke rol in het behalen van de resultaten.

Het Taekwondo-team Soo Bak-Gi keert met trots terug naar Someren-Eind na deze geslaagde deelname aan The Battle of the Lowlands.