Varkensschieten succesvol verlopen in Leende

Het traditionele varkensschieten bij Gilde St. Catharina en St. Barbara in Leende heeft zondag 25 oktober plaatsgevonden. De deelnemers streden om 21 vleesprijzen en de winnaars in twee categorieën zijn bekendgemaakt. De organisatie spreekt van een geslaagde en sportieve middag.

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Bij het evenement in Leende, georganiseerd door De Jong Schut, kwamen schutters bijeen om te strijden in de categorieën groot en klein geweer. In de categorie groot geweer behaalde Toon Verguld de eerste plaats. Hij liet Dirk Spoorenberg, Johan Looijmans en Mark Smits achter zich.

Bij het klein geweer ging de overwinning naar Faas van Dijk. Jan Bijnen eindigde als tweede, gevolgd door Rick Vermeer en Leon Wijnen. De middag werd afgesloten met dankwoorden aan de vrijwilligers en deelnemers, die volgens de organisatie hebben bijgedragen aan een sportieve sfeer.

Volgende toernooi in november

De focus verschuift nu naar het Snerttoernooi, dat vanaf zondag 8 november van start gaat. Gedurende zes wedstrijddagen in november en december zullen schutters uit de regio strijden om de titel van beste regionale schutter.