Onderzoek naar woonbeleving in Best

Inwoners van Best krijgen de kans hun mening te geven over wonen in de gemeente. Een groot deel van hen ontvangt deze week een uitnodiging voor het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’. De antwoorden worden anoniem verwerkt.

Gevonden voor jou

De gemeente Best wil weten hoe inwoners hun woonomgeving, voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening ervaren. Het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ biedt de mogelijkheid om verbeterpunten te identificeren en inzicht te krijgen in wat goed gaat.

Antwoorden blijven vertrouwelijk

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke bureau PON & Telos. Dit bureau zorgt ervoor dat alle antwoorden anoniem en vertrouwelijk worden verwerkt. De gemeente heeft geen toegang tot individuele reacties.

Resultaten begin 2027

De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met donderdag 12 november. Begin 2027 worden de resultaten gedeeld via de website www.waarstaatjegemeente.nl. Daarna maakt de gemeente bekend welke inzichten zijn verkregen en hoe deze worden gebruikt om de dienstverlening en woonomgeving te verbeteren.