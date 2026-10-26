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Auto rijdt dwars door carport van huis in Heeze, muur deels ingestort

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De muur is deels ingestort (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
De muur is deels ingestort (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

Een auto is maandagavond dwars door een carport gereden aan de Pastoor Gastlaan in Heeze. De muur is deels ingestort. De automobilist en bijrijdster kwamen met de schrik vrij.

Profielfoto van Evie HendriksProfielfoto van Heeze-Leende24
Geschreven door
Evie Hendriks & Heeze-Leende24

De auto kwam uit de richting van het Bergerhof gereden toen de automobilist de macht over het stuur verloor en door de muur van de carport reed. Onder de carport stond een auto, die door de klap tegen het huis werd gedrukt en beschadigd raakte.

Bewoners hoorden harde klap
De bewoners zaten op de bank toen zij een harde klap hoorde, schrijft Heeze-Leende24. Toen ze buitenkwamen, bleek de auto door de muur van hun carport te zijn gereden.

De muur is deels ingestort en de bakstenen liggen verspreid over de auto en de oprit. De brandweer moet de carport eerst stutten. Als de constructie stevig genoeg is, kan de auto pas worden weggehaald.

De weg is afgesloten voor verkeer. Veel buurtbewoners staan maandagavond te kijken naar de ravage. 

  • De auto onder de carport werd door de klap tegen het huis gedrukt (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
    De auto onder de carport werd door de klap tegen het huis gedrukt (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De auto reed dwars door de muur (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • Het ongeluk trok veel bekijks (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
  • De weg is afgezet (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

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