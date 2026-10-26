Auto rijdt dwars door carport van huis in Heeze, muur deels ingestort

Een auto is maandagavond dwars door een carport gereden aan de Pastoor Gastlaan in Heeze. De muur is deels ingestort. De automobilist en bijrijdster kwamen met de schrik vrij.

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De auto kwam uit de richting van het Bergerhof gereden toen de automobilist de macht over het stuur verloor en door de muur van de carport reed. Onder de carport stond een auto, die door de klap tegen het huis werd gedrukt en beschadigd raakte.

Bewoners hoorden harde klap

De bewoners zaten op de bank toen zij een harde klap hoorde, schrijft Heeze-Leende24. Toen ze buitenkwamen, bleek de auto door de muur van hun carport te zijn gereden.

De muur is deels ingestort en de bakstenen liggen verspreid over de auto en de oprit. De brandweer moet de carport eerst stutten. Als de constructie stevig genoeg is, kan de auto pas worden weggehaald.

De weg is afgesloten voor verkeer. Veel buurtbewoners staan maandagavond te kijken naar de ravage.