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Stroomstoring in Maarheeze: herstel verwacht rond twee uur

In Maarheeze is sinds tien voor elf vanavond een stroomstoring. De oorzaak is nog niet duidelijk, en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond twee uur 's nachts is opgelost.

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De stroomstoring heeft impact op postcodegebied 6026. Hoeveel adressen precies getroffen zijn, is nog niet bekend. Maarheeze, onderdeel van de gemeente Cranendonck, wacht op meer informatie over de oorzaak.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing tegen twee uur 's nachts verholpen.

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