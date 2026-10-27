Keet in de wijk komt naar Oud Gastel

Op donderdag 5 november staat de Keet in de wijk in Oud Gastel. Inwoners kunnen daar met de gemeente, politie en andere teams in gesprek over veiligheid en overlast.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge organiseert op donderdag 5 november een bijeenkomst in Oud Gastel om te praten over veiligheid en problemen in de buurt. Dit gebeurt in de zogenoemde Keet in de wijk, een initiatief waarbij inwoners hun zorgen kunnen delen.

Medewerkers van Team Veiligheid, boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), de politie en woningcorporatie Woonkwartier zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ze luisteren naar de ervaringen van bewoners en willen zo een beter beeld krijgen van de situatie in de wijk.

Locatie en tijd

De Keet in de wijk staat van 16.30 tot 18.00 uur op de parkeerplaats achter de Jumbo aan de Parkstraat in Oud Gastel. Er is geen afspraak nodig; iedereen kan vrij binnenlopen.

Met dit initiatief hoopt de gemeente Halderberge meer inzicht te krijgen in de veiligheidsproblemen en overlast waarmee inwoners te maken hebben. Dit kan helpen om gerichte oplossingen te bedenken voor de buurt.