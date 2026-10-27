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Stroomstoring treft Mill, oorzaak nog onbekend

In Mill, gemeente Land van Cuijk, is sinds vanochtend twaalf minuten over zes een stroomstoring actief. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht de storing rond kwart over negen op te lossen.

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De stroomstoring treft postcodegebied 5451 in Mill. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog onbekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen, onderzoekt wat de storing heeft veroorzaakt.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot kwart over negen vanochtend. Tot die tijd kan het stroomprobleem voor bewoners en bedrijven blijven aanhouden.

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