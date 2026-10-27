Stroomstoring treft Maarheeze: minder dan 25 adressen zonder stroom

In Maarheeze, gemeente Cranendonck, zijn sinds vanochtend minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om kwart voor acht en hangt samen met eerdere werkzaamheden of een eerdere storing.

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De netbeheerder is momenteel bezig met het oplossen van de stroomstoring in Maarheeze. Volgens de verwachting zal het probleem rond elf uur vanochtend verholpen zijn.

Het gaat om adressen in postcodegebied 6026. De oorzaak van de onderbreking houdt verband met eerdere storingen of werkzaamheden.