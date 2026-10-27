Raadsvergaderingen Eersel op 3 en 5 november

De gemeenteraad van Eersel vergadert dinsdag 3 november om acht uur ’s avonds in de raadzaal. Op donderdag 5 november wordt de bijeenkomst voortgezet met de begroting voor 2027-2030.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 3 november 2026 staat een gemeenteraadsvergadering gepland in het gemeentehuis van Eersel. De bijeenkomst begint om acht uur ’s avonds en omvat zowel hamerstukken als bespreekpunten. Hamerstukken zijn onderwerpen waarover de raad zonder discussie besluit, zoals een herstelbesluit voor het omgevingsplan woningbouw Veldhoek en de beëindiging van een samenwerking binnen de Kempengemeenten.

Bij de bespreekpunten komen onder andere het gebiedsconcept Stokkelsche Akker en de subsidieverordening voor verduurzaming van woningen aan bod. Ook de verlenging van het Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant en de financiële verordening voor 2026 staan op de agenda. Het laatste punt is de begroting voor 2027-2030, waarbij fracties hun algemene beschouwingen geven en eventuele amendementen en moties kunnen indienen.

Heropening op donderdag

De vergadering wordt na het bespreken van de begroting geschorst en op donderdag 5 november hervat. Dit gebeurt wederom in de raadzaal van het gemeentehuis, ook om acht uur ’s avonds. Tijdens deze voortzetting ligt de focus volledig op de begroting voor 2027-2030.

Beide vergaderingen zijn live te volgen via de website van de gemeente Eersel. Op een later moment kunnen ze ook worden teruggekeken. De voorlopige agenda met bijbehorende stukken is beschikbaar op de vergaderkalender van de gemeente.