RKC Waalwijk begint aan bekeravontuur tegen BVV Barendrecht

RKC Waalwijk speelt dinsdagavond tegen BVV Barendrecht in de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. Het duel tegen de amateurclub uit de Tweede Divisie vindt plaats in Barendrecht. De ploeg is voorbereid op een uitdagende wedstrijd en wil de volgende ronde bereiken.

Gevonden voor jou

Na een competitiewedstrijd tegen De Graafschap richt RKC Waalwijk zich op de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De Waalwijkers nemen het vanavond op tegen BVV Barendrecht, een team dat momenteel zesde staat in de Tweede Divisie. Volgens RKC is een wedstrijd tegen een amateurclub altijd een bijzondere uitdaging.

RKC heeft zich goed voorbereid op het duel. Wedstrijdbeelden van BVV Barendrecht uit de Tweede Divisie zijn geanalyseerd, waardoor de ploeg een goed beeld heeft van hun tegenstander. Barendrecht heeft al bewezen een sterke tegenstander te zijn, onder andere door te winnen van Kozakken Boys, waar RKC in de voorbereiding tegen gelijkspeelde. Ondanks de verschillen in niveau wordt een spannende wedstrijd verwacht.

Focus na De Graafschap

Om de focus snel te verleggen na de competitiewedstrijd tegen De Graafschap, heeft RKC direct de voorbereiding op Barendrecht gestart. Het team kwam zondag weer bijeen na een vrije dag op zaterdag. De wedstrijd tegen De Graafschap werd afgesloten en nabesproken, waarna de aandacht volledig op het bekerduel lag.

De drukke week, met meerdere wedstrijden, vraagt om een slimme verdeling van de belasting onder de spelers. Hoewel RKC fysiek goed is voorbereid en weinig blessures heeft, wordt rekening gehouden met wie gewend is meerdere duels in korte tijd te spelen. Sommige spelers zullen rust krijgen, terwijl anderen juist de kans krijgen om aan de aftrap te verschijnen.