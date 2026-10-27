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Unox mag niet worden overgenomen: zorgen over dominantie in worstenmarkt

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Rookworsten bij Unox (archieffoto: ANP)
Rookworsten bij Unox (archieffoto: ANP)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen goedkeuring voor de overname van Unox door Zwanenberg. De Unox-fabriek is gevestigd in Oss. De ACM maakt zich zorgen over de dominantie van Zwanenberg als aanbieder van worsten en soepen.

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Door de overname zou Zwanenberg vrijwel de enige grote aanbieder worden van rookworsten en kookworsten, waaronder knakworsten in supermarkten in Nederland, stelt de ACM.

Ook zou het concern op het gebied van houdbare soepen een te sterke positie krijgen. De ACM ziet het risico dat Zwanenberg deze sterke marktpositie gaat gebruiken om hogere prijzen te rekenen aan supermarkten.

De ACM onderzoekt bij elke fusie of overname vooraf de vraag of er na de overname nog voldoende concurrentie overblijft. Dat is hier volgens het ACM dus niet het geval. Zwanenberg is het daar niet mee eens en overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan. 

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