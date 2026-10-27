Nieuwe opstapplaats vastgesteld in gemeente Maashorst

Het sportpark D’n Heuvel in Schaijk is toegevoegd als opstapplaats in Maashorst. Het besluit gaat in ter vervanging van het oude besluit uit 2025.

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De gemeente Maashorst heeft een nieuw besluit vastgesteld over de opstapplaatsen voor leerlingenvervoer. Naast de bestaande locaties, zoals in Uden, Zeeland en Volkel, is sportpark D’n Heuvel in Schaijk nu toegevoegd aan de lijst. Dit betreft de locatie bij de ingang van voetbalvereniging DAW Schaijk aan de Bossestraat 56.

Het eerdere besluit uit 2025 is ingetrokken en vervangen door deze nieuwe regeling. Het vaststellen van opstapplaatsen is verplicht volgens de gemeentelijke verordening bekostiging leerlingenvervoer.