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Gemeente Oirschot wijst Frans Swiers aan als nieuwe CISO
Frans Swiers is benoemd tot Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Oirschot. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders. Swiers krijgt een onafhankelijke rol en brede bevoegdheden om de informatieveiligheid te waarborgen.
De nieuwe CISO zal zorgen voor het ontwikkelen en coördineren van het informatiebeveiligingsbeleid volgens landelijke normen. Ook voert hij controles en audits uit en organiseert bewustwordingscampagnes over cyberveiligheid. Bij ernstige incidenten, zoals een cyberaanval, heeft Swiers specifieke bevoegdheden, waaronder het tijdelijk uitschakelen van systemen om schade te voorkomen.
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