Eenrichtingsweg ingesteld op de Schorseneer in Diessen

De Schorseneer in Diessen wordt een eenrichtingsweg, waarbij fietsers wel beide kanten op mogen. Het besluit is genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te bevorderen.

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De gemeente Hilvarenbeek heeft dit verkeersbesluit genomen in verband met de ontwikkeling van de woonwijk Vroonacker. Door het instellen van een eenrichtingsweg worden conflicterende verkeersstromen verminderd, wat de kans op ongevallen verkleint. Het verkeer wordt bovendien voorspelbaarder, waardoor bestuurders minder op tegenliggers hoeven te anticiperen. Ook is de straat hierdoor veiliger voor fietsers en voetgangers.

Volgens de gemeente heeft de maatregel geen grote nadelige gevolgen voor het verkeer in de buurt. De wegenstructuur in de omgeving is fijnmazig en biedt voldoende alternatieven voor automobilisten. Er hoeven geen parkeerplaatsen te worden verwijderd en de leefbaarheid in de straat zal verbeteren.