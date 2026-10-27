Schildeke in Diessen afgesloten voor recreatief gemotoriseerd verkeer

Het Schildeke in Diessen is afgesloten voor recreatief gemotoriseerd verkeer. Alleen aanwonenden, agrariërs en aangelanden mogen er met voertuigen rijden. Het besluit moet zorgen voor meer veiligheid en minder overlast.

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Het onverharde Schildeke heeft geen doorgaande verkeersfunctie en wordt vaak onveilig door recreatieve voertuigen. Fietsers en bewoners voelen zich er niet veilig, en droge perioden zorgen voor veel stofoverlast. Door het verkeersbesluit blijft het pad beschikbaar voor agrariërs, aanwonenden en onderhoudsvoertuigen. Het besluit past binnen het verkeersbeleid van de gemeente Hilvarenbeek en draagt bij aan rust en natuurbehoud.