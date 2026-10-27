Laad- en losplaats komt aan de Maasboulevard in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een laad- en losplaats aan te leggen aan de Maasboulevard in Cuijk. Dit is nodig vanwege de nieuwe appartementencomplexen aan deze straat.

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De laad- en losplaats komt bij de hoofdingang van een aantal appartementen aan de Maasboulevard. Dit maakt het gemakkelijker voor bezorgers en verhuizingen. Het gebied wordt voorzien van verkeersbord E7, wat betekent dat parkeren met personenauto’s daar niet meer mag. Er is een parkeerterrein beschikbaar aan de Cantheelen voor bewoners en bezoekers die hun auto willen parkeren.