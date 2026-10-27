Parkeerverbod ingesteld bij bouwplaats in Rijkevoort

De gemeente Land van Cuijk heeft een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op enkele parkeerplaatsen aan de Pleinstraat in Rijkevoort. Het verbod geldt van 26 oktober 2026 tot 5 februari 2027 vanwege een renovatieproject.

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Het parkeerverbod is nodig om ruimte te maken voor containers die tijdens de renovatie op de parkeerplaatsen worden geplaatst. Het doel is om de veiligheid te waarborgen en de doorgang voor weggebruikers te verbeteren. De gemeente heeft afgesproken met de politie om de maatregel te handhaven. Binnen de periode dat het verbod geldt, is ook de Wegsleepregeling van kracht.