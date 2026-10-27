Polderweg Prinsenbeek wordt natuurgebied

De gemeenteraad van Breda heeft besloten om een deel van de Polderweg in Prinsenbeek aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit maakt deel uit van de afronding van het natuurontwikkelingsproject Weimeren, waar een robuust natuurgebied wordt gerealiseerd.

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De Polderweg in Prinsenbeek wordt opgenomen in het natuurgebied Weimeren, dat wordt ingericht met moeras, water en rietlanden. De weg verliest haar functie en wordt verwijderd, zodat het gebied aaneengesloten blijft en beter geschikt is voor flora en fauna. Alternatieve wandel- en fietsroutes zijn al aangelegd, waaronder een fietsbrug en nieuwe wandelpaden, om recreatieve toegang tot het gebied te behouden. De gemeente heeft afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer om de grond te saneren en over te dragen, waarna het natuurgebied verder wordt ontwikkeld.