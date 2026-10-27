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Horecabedrijf Dr. Feelgood's Burgers mag open in Eindhoven

Dr. Feelgood's Burgers B.V. in Eindhoven heeft een vergunning gekregen om hun horecabedrijf te exploiteren aan de Edisonstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd. Het horecabedrijf bevindt zich aan de Edisonstraat 22 in Eindhoven. De vergunning betreft een exploitatievergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

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