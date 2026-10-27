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Woning in Eindhoven gesplitst in twee appartementen

In Eindhoven is een vergunning verleend om een woning aan de Korianderstraat te splitsen in twee appartementen. Het besluit is op 23 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

De woningsplitsing betreft een bouwactiviteit aan de Korianderstraat 34 in Eindhoven. Het besluit ligt vanaf twee dagen na publicatie digitaal ter inzage bij het stadhuis van Eindhoven en op de website van de gemeente.

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