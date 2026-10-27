Verhuislift met operator toegestaan op Nieuwe Emmasingel in Eindhoven

Er is toestemming verleend voor het gebruik van een verhuislift met operator op de Nieuwe Emmasingel in Eindhoven. Het besluit is op 23 oktober 2026 verzonden.

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De verhuislift mag worden geplaatst in de openbare ruimte op het adres Nieuwe Emmasingel 109. Het gaat om een flitsvergunning, die snel wordt afgegeven voor tijdelijk gebruik van bijvoorbeeld containers of steigers.