Vergunning voor twee dakkapellen in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan een woning aan de van der Hartstraat.

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Het gaat om één dakkapel aan de voorkant en één aan de achterkant van het huis. De vergunning betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten. Het besluit is op 23 oktober 2026 verzonden en ligt digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven.