Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning voor twee dakkapellen in Eindhoven verleend

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan een woning aan de van der Hartstraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om één dakkapel aan de voorkant en één aan de achterkant van het huis. De vergunning betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten. Het besluit is op 23 oktober 2026 verzonden en ligt digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.