Advertentie
Vergunning voor twee dakkapellen in Eindhoven verleend
De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan een woning aan de van der Hartstraat.
Het gaat om één dakkapel aan de voorkant en één aan de achterkant van het huis. De vergunning betreft zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten. Het besluit is op 23 oktober 2026 verzonden en ligt digitaal ter inzage op de website van de gemeente Eindhoven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie