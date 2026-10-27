Drie mobiele hoogwerkers mogen geplaatst worden in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van drie mobiele hoogwerkers aan de Ten Hagestraat in Eindhoven. Het besluit is op 23 oktober 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De hoogwerkers worden geplaatst in de openbare ruimte op het adres Ten Hagestraat 6A in Eindhoven. Voor deze aanvraag is gebruikgemaakt van een flitsvergunning, een snel proces voor tijdelijke voorzieningen zoals containers en steigers.