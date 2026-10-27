Navigatie overslaan
Ontdek

Kamers in Eindhoven omgebouwd tot koopappartementen

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een pand aan de Koenraadlaan. Het gebouw met 75 kamers wordt omgebouwd tot koopappartementen.

Gevonden voor jou

Het besluit om de vergunning te verlenen werd op 23 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. De digitale versie van het besluit ligt ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven en op de website van de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.