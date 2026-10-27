Kamers in Eindhoven omgebouwd tot koopappartementen

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een pand aan de Koenraadlaan. Het gebouw met 75 kamers wordt omgebouwd tot koopappartementen.

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Het besluit om de vergunning te verlenen werd op 23 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een binnenplanse omgevingsplanactiviteit. De digitale versie van het besluit ligt ter inzage op het Inwonersplein in het Stadhuis van Eindhoven en op de website van de gemeente.