Foto's van vliegramp Gilze-Rijen verdwenen uit Nationaal Archief

Alle foto's van de vliegramp bij vliegbasis Gilze-Rijen, waarbij in 1947 twaalf mensen omkwamen, zijn verdwenen uit het Nationaal Archief in Den Haag. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. Een woordvoerder van het archief bevestigt de verdwijning en laat weten dat er onderzoek wordt ingesteld.

Eind mei 1947 keerden twee militaire lesvliegtuigen van vliegbasis Gilze-Rijen terug naar West-Brabant, na een 3,5 uur lange vlucht. Bij de landing raakten ze elkaar en stortten neer. Alle twaalf inzittenden kwamen om het leven.

Aan het ongeluk, dat op dat moment gold als de grootste ramp uit de geschiedenis van de Nederlandse Luchtmacht, werd op 17 oktober in de rubriek Vervlogen Verleden van Omroep Brabant aandacht besteed. In het Nationaal Archief zit een uitgebreid verslag van het onderzoek dat werd ingesteld naar de dodelijke botsing.

Zowel bij de beschrijving van de stukken die in het archief zitten als in de stukken zelf wordt nadrukkelijk verwezen naar foto's die destijds, na het ongeluk, zijn gemaakt. De foto's zouden dan ook onderdeel moeten uitmaken van de stukken die in het archief zijn opgeslagen.

Raadsel

Omroep Brabant heeft het dossier ingezien, maar het mapje met de minimaal 22 foto's die destijds zijn gemaakt, blijkt er niet in te zitten. Waar de foto's zijn gebleven, is ook voor het Nationaal Archief een raadsel.

"We weten niet waarom de foto's niet bij de stukken zitten. Het kan zijn dat ze bij het overbrengen naar het archief niet zijn meegekomen", laat een woordvoerder weten. Het dossier maakte namelijk eerst onderdeel uit van het ongevallenarchief van de Luchtmacht voordat het werd overgebracht naar het Nationaal Archief.

"Andere mogelijkheden zijn dat ze per ongeluk in een ander dossier terecht zijn gekomen. Of dat ze op een nadere manier zijn verdwenen. We stellen een onderzoek in naar wat er precies is gebeurd", gaat de woordvoerder verder.

Hoe lang het onderzoek duurt, kan ze niet zeggen.