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Helmond wil grond verkopen aan Waterschap Aa en Maas

De gemeente Helmond heeft plannen om grond te verkopen aan het Waterschap Aa en Maas. Het gaat om percelen bij ‘De Groene Punt’ aan de Zuid-Willemsvaart.

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Het Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van watervoorzieningen in Helmond. Volgens de gemeente is het waterschap de enige logische koper vanwege die rol. Na een wachttijd van 21 dagen wil Helmond de verkoop afronden.

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