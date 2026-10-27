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Tijdelijke reclame Vakschool de Kempen toegestaan in Eersel

Van 29 oktober tot en met 12 november mag Vakschool de Kempen tijdelijke reclame plaatsen in de gemeente Eersel. De vergunning hiervoor is op 23 oktober verleend.

Gevonden voor jou

De tijdelijke reclame zal zichtbaar zijn binnen de gemeente Eersel. Dit soort vergunningen wordt verleend om bijvoorbeeld evenementen of acties tijdelijk onder de aandacht te brengen. Het plaatsen van reclame op openbare plekken vereist toestemming om overlast of hinder voor de omgeving te voorkomen.

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