Plannen voor tijdelijke huisvesting in Steenbergen

Het college van Steenbergen heeft een ontwerpwijziging van het omgevingsplan bekendgemaakt. Op een terrein aan de Noordlangeweg in Dinteloord is het plan om huisvesting voor 400 tijdelijke medewerkers te realiseren.

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De wijziging van het omgevingsplan betreft percelen met kadastrale aanduidingen in Dinteloord. Het doel is om op een deel van deze gronden woonruimte te maken voor medewerkers die tijdelijk in de regio verblijven. Vanaf 29 oktober kan iedereen de plannen zes weken lang bekijken op het gemeentehuis of via een digitale kaart.