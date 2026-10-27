Sigaretje buiten, baby binnen: kinderopvang worstelt met derdehands roken

De waarschuwing voor derdehands roken heeft ook de kinderopvang bereikt. Kinderopvangorganisatie Kober uit West-Brabant onderzoekt of extra maatregelen nodig zijn om baby's en peuters te beschermen tegen schadelijke rookresten. Bij Korein, in Zuidoost- en Noord-Brabant, krijgen medewerkers daar al voorlichting over. Beide grote organisaties hebben nog geen apart beleid tegen derdehands roken.

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Verpleegkundige en stoppen-met-rokencoach Lianda Goossens van het Amphia Ziekenhuis in Breda waarschuwde eerder bij Omroep Brabant voor de risico's van derdehands roken. Schadelijke stoffen uit sigarettenrook kunnen achterblijven op kleding, haren, meubels en speelgoed. Zelfs wanneer iemand buiten rookt, kunnen die stoffen mee naar binnen komen. "Kleine kinderen kruipen op de grond. Het zit op hun speelgoed. Ze stoppen de vingertjes in de mond. Kinderen stoppen eigenlijk alles in hun mond", vertelde ze.

"Kleine kinderen stoppen alles in de mond."

Vooral baby's en peuters zijn kwetsbaar, omdat ze veel contact hebben met volwassenen en voorwerpen in hun omgeving. Bij Korein worden medewerkers daarom gewezen op het belang van handen wassen en het wisselen van bovenkleding na een rookpauze. Bij Kober gebeurt dat nog niet. Daar gelden alleen de algemene hygiënevoorschriften. Kober onderzoekt nu of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Bij Kober, dat vooral actief is in West-Brabant, mag niet worden gerookt in of rondom de opvanglocaties. Buiten het terrein mogen medewerkers tijdens hun pauze wel een sigaret opsteken. Daarna mogen ze weer met baby's en peuters werken. Specifieke voorschriften tegen derdehands roken zijn er niet. Maar daar komt mogelijk verandering in. De organisatie wil onderzoeken welke maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van kinderen en praktisch uitvoerbaar zijn.

Kober heeft 189 kinderopvanglocaties, allemaal in Brabant. De meeste zitten in Breda, Roosendaal en Etten-Leur. Korein telt 182 locaties, waarvan 176 in Brabant. De organisatie is vooral actief rond Eindhoven en Helmond, maar heeft ook zes locaties in Noord-Limburg. Bron: Kinderopvang-Wijzer.nl

Bij Korein, met veel vestigingen in de regio Eindhoven en Helmond, is derdehands roken al een aandachtspunt. Hoewel ook deze organisatie geen afzonderlijk beleid heeft, worden medewerkers wel voorgelicht. "Medewerkers worden onder andere gewezen op hygiënemaatregelen rondom rookmomenten, zoals het wassen van de handen en het wisselen van bovenkleding", zegt een woordvoerder. Of het verwisselen van kleding verplicht is, maakt Korein niet duidelijk. De organisatie ondersteunt medewerkers ook bij het stoppen met roken.

"Aanpakken is lastig."