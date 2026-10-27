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Tijdelijke reclame voor Vakschool de Kempen in Reusel-De Mierden

Vakschool de Kempen mag van 29 oktober tot en met 12 november tijdelijke reclame plaatsen in de gemeente Reusel-De Mierden. De vergunning hiervoor is op 23 oktober verleend.

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De reclame kan mogelijk zichtbaar zijn in de omgeving. Het gaat om een tijdelijke actie, waarvoor de gemeente toestemming heeft gegeven. De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), wat betekent dat er rekening wordt gehouden met regels voor openbare orde en veiligheid.

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