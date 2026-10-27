Renovatie voorgevel en verplaatsen voordeur in Schijndel

In Schijndel is toestemming verleend voor het renoveren van de voorgevel en het verplaatsen van de voordeur naar links in de gevel van een woning aan de Boschweg.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is op 23 oktober 2026 door de gemeente Meierijstad verleend. De renovatie betreft een woning aan Boschweg 103, waarbij de voordeur een nieuwe positie krijgt in de gevel. Dit soort aanpassingen vereist een officiële vergunning, zodat wordt voldaan aan de regels voor bouw en veiligheid.