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Sakko Commercial past benzinestation in Wouwse Plantage aan

Sakko Commercial B.V. heeft toestemming gekregen om het benzinestation aan de Plantagebaan in Wouwse Plantage te wijzigen. Het garagebedrijf valt niet langer onder de inrichting en er worden geen LPG en vloeibare brandstoffen meer bemand afgeleverd.

Gevonden voor jou

De gemeente Roosendaal heeft de vergunning op 21 oktober 2026 verleend. De aanpassingen zorgen ervoor dat het tankstation alleen nog onbemand brandstoffen kan aanbieden. De mogelijkheid om LPG aan motorvoertuigen te leveren is volledig beëindigd.

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