Vergunning verleend voor verbouwing woning in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel en het vergroten van de badkamer van een woning aan de Zaan.

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De vergunning betreft bouwactiviteiten op het adres Zaan 54. Het besluit is op 23 oktober 2026 genomen. De relevante stukken en het volledige besluit zijn beschikbaar voor inzage via de gemeente Deurne.