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Viskraam krijgt standplaatsvergunning in De Mortel

Er is toestemming gegeven voor een viskraam op de hoek van de Sprenkstraat en Oude-Molenweg in De Mortel. Het besluit is op 22 september 2026 verzonden.

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De vergunning betreft een standplaats waar vis en visproducten verkocht mogen worden. Met een standplaatsvergunning mag een ondernemer een vaste plek innemen om goederen of eten te verkopen. Het is niet bekend wanneer de viskraam zal starten met de verkoop.

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